Еще несколько беспилотников сбили над Нижегородской областью 20 мая

Средства ПВО отразили еще одну атаку беспилотников в Нижегородской области 20 мая. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Несколько БПЛА в регионе сбили с 9:00 до 14:00. Всего над регионами РФ перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотника самолетного типа.
Напомним, ночью и утром 20 мая над Нижегородской областью сбили 30 БПЛА. В ходе атаки были повреждены два промышленных объекта в Кстовском районе, Школьников в Кстове перевели на дистанционное обучение.
Ранее в нижегородском аэропорту вводили ограничения для обеспечения безопасности полетов. На данный момент воздушная гавань работает в штатном режиме.
