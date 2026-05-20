Белоруссия предупредила Литву о БПЛА в воздушном пространстве

«Утром нами было получено уведомление от военных Белоруссии о беспилотниках, которые, возможно, направляются в сторону Литвы», — отметил он.
Как уточнил генерал, поступил приказ на обнаружение и ликвидацию дронов. «Операция, однако, завершилась тем, что чужие воздушные объекты установить не удалось», — сообщил Станкявичюс. При этом, по его словам, радары зафиксировали «какие-то отметки» на экранах.
В Вильнюсском и Алитусском уездах ввели режим воздушной тревоги. Руководство Литвы было перемещено в укрытия. Аналогичная рекомендация была дана населению. Тревога продолжалась около часа.