Белоруссия предупредила Литву о БПЛА в воздушном пространстве

Литовская сторона получила от Белоруссии уведомление о беспилотных летательных аппаратах, вызвавших обеспокоенность и двигавшихся в направлении литовской границы. Об этом заявил журналистам командующий сухопутными войсками армии Литвы бригадный генерал Нериюс Станкявичюс.

Источник: Аргументы и факты

«Утром нами было получено уведомление от военных Белоруссии о беспилотниках, которые, возможно, направляются в сторону Литвы», — отметил он.

Как уточнил генерал, поступил приказ на обнаружение и ликвидацию дронов. «Операция, однако, завершилась тем, что чужие воздушные объекты установить не удалось», — сообщил Станкявичюс. При этом, по его словам, радары зафиксировали «какие-то отметки» на экранах.

В Вильнюсском и Алитусском уездах ввели режим воздушной тревоги. Руководство Литвы было перемещено в укрытия. Аналогичная рекомендация была дана населению. Тревога продолжалась около часа.

