Ермак о запрете сплавов и веломаршрутов в «Виштынецком»: проблема очень острая

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак назвал «очень острой» проблему запрета сплавов и веломаршрутов на территории национального парка «Виштынецкий». Соответствующее заявление он сделал в ответ на комментарий под публикацией в своих соцсетях.
Один из пользователей пожаловался на ограничения, введенные на территории нацпарка. По его словам, после создания особо охраняемой природной территории оказались закрыты маршруты для сплавов и велосипедных прогулок, что привело к снижению турпотока и убыткам для местного бизнеса.
«Там все закрыли, все терпят убытки, большая потеря турпотока. Так не делаются дела, нужно было перед организацией парка сделать временные меры, чтобы не прекращать деятельность турпотока, а сейчас все закрыли и повесили красивые таблички “стой, не ходи, штраф 5 тыс”. 50 лет все свободно было и по лесу ездили на чем хотели, а теперь все перекрыли», — говорится в комментарии. Автор обращения также задался вопросом, каким образом сплавы по реке и велопрогулки могут наносить ущерб природе.
В ответ Андрей Ермак признал, что ситуация вызывает серьёзные споры. «Согласен. Проблема очень острая — с одной стороны через какое-то время должно всё заработать так же, как на Куршской косе, с другой стороны есть своя специфика и уже сложившаяся практика активного отдыха. Обязательно соберёмся с руководством нацпарка до конца месяца, подумаем, что можно оперативно сделать», — написал министр.
Позицию национального парка «Новому Калининграду» прокомментировала представитель учреждения Ольга Большакова. По ее словам, развитие туризма на территории нацпарка должно соответствовать требованиям природоохранного законодательства.
«Экологию нельзя нарушить, экология — это наука. А вот туризм в национальном парке может быть только экологическим. То есть все тропы и маршруты должны быть обоснованы и согласованы с Минприроды России во избежание нанесения вреда природным комплексам. Для этого национальный парк и создан», — заявила Большакова.
Она также отметила, что сейчас на территории продолжается переходный период. «Скоро будут оборудованы экотропы, визит-центры, появится туристическая инфраструктура. Мы открыты для встреч с представителями регионального правительства, но любые решения не должны противоречить природоохранному законодательству», — добавила представитель нацпарка.
Напомним, ранее представители нацпарка «Виштынецкий» сообщили, что в 2026 году на развитие туристической инфраструктуры территории направят около 160 млн руб. федерального финансирования. В частности, планируется обустроить четыре экологические тропы, установить указатели, информационные стенды, мостовые переходы, санитарные точки и парковки.
Положение о национальном парке «Виштынецкий» было утверждено Минюстом РФ 29 декабря 2025 года. Как ранее сообщала пресс-служба нацпарка, сам документ Минприроды РФ утвердило еще 1 октября.
«В Положении четко определены права и обязанности национального парка в рамках его деятельности. Документ позволит создать план рекреационного развития территории, утвердить правила посещения, начать паспортизацию экологических троп и разработать правила рыболовства», — сообщила представитель нацпарка Ольга Большакова.
С января 2026 года в национальном парке «Виштынецкий» за нарушение установленных правил посетителям могут назначать не только предупреждения, но и штрафы.
Национальный парк «Виштынецкий» был утверждён постановлением председателя правительства РФ Михаила Мишустина 1 апреля 2024 года. Его официально возглавил руководитель нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина. В 2025 году в нацпарке должна была заработать электронная пропускная система. Ранее в пресс-службе сообщали, что посещение национального парка «Виштынецкий» может стать платным, и плата составит «максимум 300 рублей».