Иностранные студенты Кирова проверили силы в «Русских забавах»

Для учащихся подготовили игру по станциям, которая знакомила их с фольклором, народными играми и традициями.

Спортивно-развлекательное мероприятие «Веселые старты» в формате интерактивной игры по станциям «Русские забавы» прошло в Кирове, сообщили в областном управлении массовых коммуникаций. Мероприятие соответствовало целям и задачам национального проекта «Молодёжь и дети».

В состязаниях приняли участие студенты вузов города, включая сборную Кировского государственного медицинского университета с иностранными учащимися. Для молодежи подготовили полосу препятствий, совмещавшую физическую активность и просветительскую программу. Каждая станция знакомила ребят с элементами русского фольклора, народных игр и бытовых традиций.

Команда медуниверситета под руководством начальника управления международных связей Елены Шараповой продемонстрировала слаженность и энтузиазм. В завершение на мероприятии создали символический ковер дружбы, в оформлении которого участвовали все конкурсанты.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.