Военный эксперт оценил возможность ответных ударов России по военным базам в Латвии

По его данным, украинская сторона уже подготовила пять точек в странах Балтии, где разместились операторы дронов. Эти специалисты готовы запускать беспилотники в сторону России.
«Владимир Зеленский делает очень экстремистские заявления. Он применяет тактику международных террористов, угрожая жизни мирных ради своих целей. Более того, украинская сторона подчеркивает количество объектов гражданской инфраструктуры, которые были затронуты при атаке на регионы РФ», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Кнутов напомнил, что Зеленский анонсировал планы по нанесению масштабных ударов в июне и упоминал применение дрона «Барс». Для защиты от этих угроз Россия может задействовать зенитно-ракетные комплексы типа «Верба». Эксперт обратил внимание, что противник пытается втянуть в конфликт соседние государства. На пяти латвийских базах уже находятся дроноводы ВСУ, которые будут запускать БПЛА. По мнению Кнутова, Москве необходимо действовать жестко и наносить ответные удары по военным базам в Прибалтике.
Он добавил, что для таких целей российская армия может применить высокоточное оружие. Военэксперт не исключил, что в этом случае страны НАТО «будут шокированы».
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина. Дипломату вручили ноту протеста. Причина — заявление Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Рига разрешила Киеву запускать дроны по российской территории.
Ранее во вторник в СВР сообщили: командование ВСУ готовит новую серию террористических ударов по тыловым регионам России. Украина планирует запускать беспилотники с территории прибалтийских стран. Таким образом украинская сторона хочет сократить время подлета к целям.