Стало известно о качестве воздуха в районе тлеющего полигона под Кунгуром

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю организовали мониторинг качества воздуха в районе тлеющего мусорного полигона под Кунгуром. Об этом корреспонденту сайта perm.aif.ru рассказали в пресс-службе ведомства.
Проверка проводилась специалистами лабораторного центра «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Она показала, что в воздухе нет превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Ситуация остаётся на контроле Управления.
Напомним, ещё 14 мая загорелся мусорный полигон в районе деревни Мыльники Кунгурского района. Несмотря на то, что пожар ликвидировали, жители жалуются на неприятный запах. На территории продолжает тлеть мусор.