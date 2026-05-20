Стало известно о качестве воздуха в районе тлеющего полигона под Кунгуром

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили о результатах проверки.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю организовали мониторинг качества воздуха в районе тлеющего мусорного полигона под Кунгуром. Об этом корреспонденту сайта perm.aif.ru рассказали в пресс-службе ведомства.

Проверка проводилась специалистами лабораторного центра «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Она показала, что в воздухе нет превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Ситуация остаётся на контроле Управления.

Напомним, ещё 14 мая загорелся мусорный полигон в районе деревни Мыльники Кунгурского района. Несмотря на то, что пожар ликвидировали, жители жалуются на неприятный запах. На территории продолжает тлеть мусор.