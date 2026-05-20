В Северной Осетии закупили 12 единиц лесной техники и оборудования

Оборудование и лесную технику закупили в Республике Северной Осетии — Алании в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Всего республика получила 12 единиц лесной техники и оборудования. Среди них мини-трактор, мотоблок, сеялка, культиватор, разбрасыватель удобрения и мульчер. Также для мониторинга пожарной безопасности лесов приобретены две видеокамеры.
«Эта техника станет надежным помощником при подготовке почвы под лесные насаждения, агротехническом уходе за молодыми культурами и выполнении других лесохозяйственных работ», — отметил министр природных ресурсов и экологии региона Вадим Базаев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.