В селе Летняя Ставка на Ставрополье благоустроят парк

Центральный парк в селе Летняя Ставка Ставропольского края обновят в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.
Пространство расположено перед зданием администрации. Специалисты уже укладывают брусчатку и бордюры на площади и прилегающих дорожках. Вскоре парк украсят фонари, удобные лавочки и малые архитектурные формы. Новый асфальт появится на парковке. Также в парке заработает большой экран размером 3×6 м для трансляции социальных роликов и информирования жителей о значимых событиях. Все работы планируется завершить к 1 сентября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.