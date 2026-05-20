Пусконаладку суперкомпьютера завершат в Самаре к 1 июня

В Самаре идет пусконаладка модернизированного суперкомпьютера, который объединяет сотни процессоров и десятки узлов для выполнения вычислений со скоростью, недоступной бытовым устройствам. Работы с новыми модулями завершат к 1 июня. Об этом сообщили в Самарском политехе.
«Высокопроизводительная вычислительная система была построена в 2013—2017 годах. Она позволяет вести расчеты свойств веществ на атомистическом уровне, обрабатывать большие объемы данных и др.», — рассказали в пресс-службе.
В течении последних лет на средства грантов удалось купить 10 новых расчетных узлов к суперкомпьютеру. Они значительно повысят его возможности. Подобных вычислительных машин в России не более 100 штук.