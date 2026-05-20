Жительница Бора избила бывшую свекровь игрушечным пистолетом

Жительница Бора несколько раз ударила бывшую свекровь по голове игрушечным пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Между женщинами возник конфликт из-за методов воспитания ребенка. В ходе ссоры подозреваемая начала угрожать бывшей свекрови убийством и несколько раз ударила ее.
Правоохранители возбудили уголовное дело и изъяли у борчанки игрушечный пистолет. Медики оценят тяжесть повреждений, нанесенных пенсионерке. После этого полицейские примут процессуальное решение.
