Мамадышский лицей № 2 взял золото на «Чистых Играх» в Казани

Соревнования «Чистые Игры» прошли в Казани в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Первое место завоевала команда Мамадышского района, сообщили в исполнительном комитете Мамадышского муниципального района Республики Татарстан.
В мероприятии приняли участие 450 человек в составе 120 команд. Участники собрали более 3 тонн мусора, который отправится на переработку. Первое место завоевала команда Мамадышского района — Движение первых Лицея № 2 им. академика К. А. Валиева. Второе место у многопрофильного лицея № 170 из Казани, третье — у гимназии № 33 из Казани.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.