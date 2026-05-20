В Воронеже за 37 млн рублей продают историческое здание

Объект культурного наследия регионального значения (ОКН) «Флигель усадьбы Елисеева», расположенный на улице 9 Января, 35 в Воронеже, вновь выставили на продажу. За здание и земельный участок под ним владелец просит 37 млн рулей. Сообщение о продаже появилось на сайте бесплатных объявлений во вторник, 19 мая.