В Воронеже за 37 млн рублей продают историческое здание

Оно является объектом культурного наследия регионального значения.

Источник: АиФ Воронеж

Объект культурного наследия регионального значения (ОКН) «Флигель усадьбы Елисеева», расположенный на улице 9 Января, 35 в Воронеже, вновь выставили на продажу. За здание и земельный участок под ним владелец просит 37 млн рулей. Сообщение о продаже появилось на сайте бесплатных объявлений во вторник, 19 мая.

Флигель 1900 года постройки является частью исторического комплекса, в который также входит главный усадебный дом начала XIX века.

Площадь ОКН составляет 503 кв. м. В здании отсутствуют отопление и отделка, а все его помещения классифицируются как нежилые.

В объявлении сказано, что флигель и земельный участок принадлежат юридическому лицу.