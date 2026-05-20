Нижегородский театр оперы и балета создаёт «Садик Чайковского»

Инициатива создать сад у нижегородского театра — не случайность. Чайковский дважды бывал в нашем городе: в 1887 году отправился отсюда в путешествие по Волге, а весной 1893 года, незадолго до смерти, провёл несколько счастливых дней у брата Анатолия. Именно здесь, любуясь разливом Оки и Волги, композитор отметил свой последний день рождения. В честь этого увлечения композитора и появится новый садик.