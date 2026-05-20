Нижегородский театр оперы и балета создаёт «Садик Чайковского». Этот благотворительный проект театр запустил совместно с фондом «Земля нижегородская». Несколько недель шёл сбор средств на саженцы растений, которые украсят территорию возле театра, сейчас идет закупка. Земля под садик уже перекопана, и в эту субботу, 23 мая, все желающие смогут лично принять участие в высадке цветов.
По воспоминаниям современников, Пётр Ильич Чайковский был не только гениальным композитором, но и страстным цветоводом. В его письмах сохранились тёплые строки о садике, который был для мастера настоящим пространством вдохновения. Он сам высаживал растения, ухаживал за ними и искренне радовался каждому цветку.
Инициатива создать сад у нижегородского театра — не случайность. Чайковский дважды бывал в нашем городе: в 1887 году отправился отсюда в путешествие по Волге, а весной 1893 года, незадолго до смерти, провёл несколько счастливых дней у брата Анатолия. Именно здесь, любуясь разливом Оки и Волги, композитор отметил свой последний день рождения. В честь этого увлечения композитора и появится новый садик.
Присоединиться к работе могут все желающие. 23 мая с утра театр приглашает всех любителей оперы и балета, почитателей творчества Чайковского и неравнодушных горожан принять участие в высадке гортензий в открытый грунт. Организаторы обеспечат всем необходимым инвентарем. Участникам рекомендуется взять с собой перчатки и удобную обувь.
