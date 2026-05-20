Дикие лисы поселись по соседству с людьми в посёлке под Волгоградом

Жители волжского посёлка Краснооктябрьский поделились — на улице Ухтомского на участке, где еще не начато строительство дома, а только лежат бетонные плиты, поселились дикие лисы.
Похоже, здесь обитает целое семейство — в норах под плитами нашли приют сразу девять малолеток и взрослые особи. Непрошенных соседей сняли на видео владельцы дома на участке рядом.
С тем, что звери таскают кур, местные жители уже смирились. Но они опасаются, что лисы могут наброситься и на детей.
Убивать зверье волжане не готовы, а потому обращаются за помощью к властям, чтобы те предприняли какие-нибудь шаги и защитили их от непрошенных гостей.
Видео: max.ru/volgo01.