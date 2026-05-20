На Дону садовникам стали платить на 53% больше

По данным аналитиков одного из сервисов по поиску работы, за первые четыре месяца 2026 года Ростовская область заняла третье место среди российских регионов по темпам роста зарплатных предложений для садовников.
Средняя предлагаемая заработная плата в регионе достигла 56 857 рублей в месяц, что на 53% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Лидером по уровню зарплат для данной категории специалистов стала Ленинградская область (85 150 рублей в месяц), второе место заняла Нижегородская область (70 963 рубля). В пятёрку регионов с наиболее высокими зарплатными предложениями также вошли Республика Крым и Волгоградская область.
