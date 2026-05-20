В центре Волгограда за полмиллиарда реконструируют участок Набережной

Подведены итоги конкурсных процедур по определению подрядчика для обустройства очередного участка нижней террасы Набережной им. 62-й Армии. Как сообщили в администрации Волгограда, договор на обустройство территории от памятника морякам Волжской военной флотилии «Бронекатер “БК-13” до моста через Волгу заключен с МБУ “Северное”.

Заказчиком работ выступило МКУ «Служба единого заказчика-застройщика». Начальная стоимость контракта, как следует из данных сайта госзаказов, составила 577,3 миллиона рублей. В торгах приняли участие две компании.

Согласно контракту, на участке Набережной обустроят тротуары, велосипедную дорожку, спортивные и детскую площадку и возведут летнюю сцену. Также на территории высадят деревья, проложат сети электроснабжения, поливочник и ливневую канализацию и разметят парковку.

Напомним, как сообщало V102.RU, протяженность реконструируемого участка составит чуть более 1,4 километров. Он станет продолжением единого четырехкилометрового пешеходного маршрута вдоль Волги.