В центре Волгограда за полмиллиарда реконструируют участок Набережной

Подведены итоги конкурсных процедур по определению подрядчика для обустройства очередного участка нижней террасы Набережной им. 62-й Армии. Как сообщили в администрации Волгограда, договор на обустройство территории от памятника морякам Волжской военной флотилии «Бронекатер “БК-13” до моста через Волгу заключен с МБУ “Северное”.