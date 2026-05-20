Москвичи встретят лето-2026 у бассейнов на баржах, с искусственной волной и «тихими зонами» для работы

Аномально жаркий май в столице ускорил старт пляжного сезона почти на две недели. Городские власти расширили сеть открытых бассейнов и общественных пляжей, а Москва окончательно закрепила за собой статус мегаполиса с полноценной летней курортной инфраструктурой — от футуристичных понтонов на воде до эко-пляжей с цифровым мониторингом качества воды.
Главным проектом сезона стала программа «Лето в парке». Если в прошлом году в городе работали 15 открытых бассейнов, то летом 2026 года их количество увеличилось до 30. Крупнейшие площадки появились в парках «Митино», «Ходынское поле» и на территории обновленного парка 850-летия Москвы.
Новые городские зоны отдыха работают по системе «умного входа»: посетители бронируют время через приложения «Московский транспорт» и «Мой район». В базовый тариф за трехчасовой сеанс входят полотенце, шезлонг и доступ к бесконтактным камерам хранения с Face ID. Одной из главных технологических новинок сезона стала система автоматического климат-контроля воды: температура в бассейнах поддерживается на уровне около плюс 29 градусов независимо от погоды.
Среди флагманских площадок летнего отдыха традиционно остаются аквакомплекс «Лужники» и зона отдыха у Северного речного вокзала. В «Лужниках» к сезону появились специальные «тихие зоны» 18+, где запрещены громкая музыка и телефонные разговоры. Формат ориентирован на посетителей, совмещающих отдых у воды с удаленной работой.
На Северном речном вокзале в этом году ввели в эксплуатацию дополнительный плавучий понтон с подогреваемыми бассейнами, размещенными непосредственно в акватории Химкинского водохранилища. По замыслу организаторов, пространство должно создавать атмосферу круизного лайнера в центре города.
Одной из самых ожидаемых премьер сезона стал «Порт на ЗИЛе» — новый пляжно-развлекательный кластер на месте бывшей промышленной территории. Здесь открылись искусственная волна для серфинга, трехуровневый бассейн над Москвой-рекой и прогулочная набережная.
Еще одна крупная новинка появилась в районе Южного речного вокзала в Нагатинской пойме. Там заработал открытый спа-кластер с подогреваемыми песчаными зонами, имитирующими курорты Ближнего Востока, а также соляными пещерами под открытым небом.
Экспериментальный проект бассейнов на баржах в районе «Москва-Сити», впервые запущенный несколько лет назад, в 2026 году переведен в постоянный формат. У причала «Международная» работают три плавучие площадки с бассейнами и панорамным видом на деловой центр.
Для любителей более спокойного и природного отдыха основными направлениями остаются Строгино и Серебряный Бор. В Строгинской пойме завершена масштабная рекультивация территории: вместо обычного песка здесь использован белый кварцевый отсев, который практически не образует пыли. Кроме того, на пляжах установлены станции онлайн-мониторинга качества воды — актуальные данные доступны посетителям по QR-кодам.
Важной тенденцией сезона стало внедрение новых технологий обслуживания. На пляжах Северного речного вокзала и в зонах отдыха «Острова Мечты» начали работать роботы-курьеры, доставляющие напитки и еду прямо к шезлонгам. Одновременно город отказался от традиционного хлорирования бассейнов в пользу систем озонирования и ультрафиолетовой очистки воды. Практически на всех крупных площадках появились коворкинг-зоны с усиленным Wi-Fi и встроенными в пляжную инфраструктуру зарядными станциями.
Стоимость посещения городских бассейнов в будние дни начинается в среднем от 1−1,5 тыс. рублей за сеанс. Отдых в премиальных локациях обойдется в 3,5−6 тыс. рублей за полный день. Для многодетных семей и держателей карты «Москвич» предусмотрены льготные часы посещения.