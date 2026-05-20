Москвичи встретят лето-2026 у бассейнов на баржах, с искусственной волной и «тихими зонами» для работы

Новые городские зоны отдыха работают по системе «умного входа»: посетители бронируют время через приложения «Московский транспорт» и «Мой район». В базовый тариф за трехчасовой сеанс входят полотенце, шезлонг и доступ к бесконтактным камерам хранения с Face ID. Одной из главных технологических новинок сезона стала система автоматического климат-контроля воды: температура в бассейнах поддерживается на уровне около плюс 29 градусов независимо от погоды.