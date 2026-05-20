Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пациент: в онкоцентре перестали делать УЗИ и КТ больным, поставленным на учет

В региональном минздраве сообщили, что маршрутизация онкопациентов соответствует приказу.

В Калининградской области пациенты с онкологией, находящиеся на диспансерном наблюдении, должны проходить плановые обследования в поликлиниках по месту прикрепления или в Центре амбулаторной онкологической помощи. При этом региональный онкоцентр ориентирован «на постановку диагноза пациентам с впервые выявленным подозрением на онкологическое заболевание». Об этом «Новому Калининграду» сообщили в облминздраве, комментируя обращение местной жительницы, задавшей вопрос в телеграм-канале «Медицина 39».

Калининградка Татьяна сообщила, что состоит на учете с онкодиагнозом и должна каждые полгода проходить обследования. Однако, по словам женщины, «с апреля этого года в онкоцентре почему-то перестали проводить обследование (УЗИ, КТ, маммографию) и отправили по месту жительства». «Я уже больше месяца стою в очереди на обследование, и в поликлинике даже приблизительно не знают, когда это будет. Хотя платно в онкоцентре, пожалуйста, записывайся, и в любой день сделают. Но у меня нет возможности все обследования проходить платно. Зачем тогда строили такой огромный центр. Как раньше нельзя было попасть к врачу, так и сейчас невозможно», — пожаловалась Татьяна.

Как разъяснили «Новому Калининграду» в региональном минздраве, «прием и маршрутизация пациентов онкологического профиля осуществляются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области. Согласно данному приказу, пациенты, находящиеся на диспансерном (динамическом) наблюдении, проходят плановые обследования — такие как УЗИ, КТ, маммография и другие — в поликлинике или Центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) по месту прикрепления. ЦАОПы также функционируют в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ), областной клинической больнице (ОКБ), а также в городах Зеленоградск, Советск и Гусев».

Также в министерстве подчеркнули, что «онкоцентр является медицинским учреждением третьего уровня и в первую очередь ориентирован на оказание специализированной и высокотехнологичной помощи, а также на постановку диагноза пациентам с впервые выявленным подозрением на онкологическое заболевание».

«Для пациентов с уже установленным диагнозом злокачественного образования после окончания лечения необходимо наблюдение у онколога Центра амбулаторной онкологической помощи в плановом порядке. Кратность наблюдения составляет 1 раз в 3 месяца в течение первого года после окончания лечения, 1 раз в 6 месяцев на второй год, а затем ежегодно на протяжении всей жизни (за исключением базальноклеточного рака кожи — наблюдение осуществляется в течение 5 лет). Запись возможна через медицинского регистратора по телефону 122 или через терапевта по месту жительства», — уточнили в ведомстве.

как сообщил «Новому Калининграду» источник в правительстве, знакомый с ситуацией, приказ облминздрава о маршрутизации был издан еще в ноябре 2024 года, однако онкоцентр принимал всех пациентов. В текущем же году поступило указание из Фонда обязательного медицинского страхования придерживаться установленного документом порядка.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше