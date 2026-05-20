Пациент: в онкоцентре перестали делать УЗИ и КТ больным, поставленным на учет

В Калининградской области пациенты с онкологией, находящиеся на диспансерном наблюдении, должны проходить плановые обследования в поликлиниках по месту прикрепления или в Центре амбулаторной онкологической помощи. При этом региональный онкоцентр ориентирован «на постановку диагноза пациентам с впервые выявленным подозрением на онкологическое заболевание». Об этом «Новому Калининграду» сообщили в облминздраве, комментируя обращение местной жительницы, задавшей вопрос в телеграм-канале «Медицина 39».
Калининградка Татьяна сообщила, что состоит на учете с онкодиагнозом и должна каждые полгода проходить обследования. Однако, по словам женщины, «с апреля этого года в онкоцентре почему-то перестали проводить обследование (УЗИ, КТ, маммографию) и отправили по месту жительства». «Я уже больше месяца стою в очереди на обследование, и в поликлинике даже приблизительно не знают, когда это будет. Хотя платно в онкоцентре, пожалуйста, записывайся, и в любой день сделают. Но у меня нет возможности все обследования проходить платно. Зачем тогда строили такой огромный центр. Как раньше нельзя было попасть к врачу, так и сейчас невозможно», — пожаловалась Татьяна.
Как разъяснили «Новому Калининграду» в региональном минздраве, «прием и маршрутизация пациентов онкологического профиля осуществляются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области. Согласно данному приказу, пациенты, находящиеся на диспансерном (динамическом) наблюдении, проходят плановые обследования — такие как УЗИ, КТ, маммография и другие — в поликлинике или Центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) по месту прикрепления. ЦАОПы также функционируют в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ), областной клинической больнице (ОКБ), а также в городах Зеленоградск, Советск и Гусев».
Также в министерстве подчеркнули, что «онкоцентр является медицинским учреждением третьего уровня и в первую очередь ориентирован на оказание специализированной и высокотехнологичной помощи, а также на постановку диагноза пациентам с впервые выявленным подозрением на онкологическое заболевание».
«Для пациентов с уже установленным диагнозом злокачественного образования после окончания лечения необходимо наблюдение у онколога Центра амбулаторной онкологической помощи в плановом порядке. Кратность наблюдения составляет 1 раз в 3 месяца в течение первого года после окончания лечения, 1 раз в 6 месяцев на второй год, а затем ежегодно на протяжении всей жизни (за исключением базальноклеточного рака кожи — наблюдение осуществляется в течение 5 лет). Запись возможна через медицинского регистратора по телефону 122 или через терапевта по месту жительства», — уточнили в ведомстве.
как сообщил «Новому Калининграду» источник в правительстве, знакомый с ситуацией, приказ облминздрава о маршрутизации был издан еще в ноябре 2024 года, однако онкоцентр принимал всех пациентов. В текущем же году поступило указание из Фонда обязательного медицинского страхования придерживаться установленного документом порядка.