Чувашия вошла в десятку экологических лидеров России

Шестое место в Национальном экологическом рейтинге Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» по итогам зимы 2025−2026 годов заняла Чувашская Республика, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Результат соответствует целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Вхождение в топ-10 подтверждает эффективность экологической политики властей. Регион демонстрирует устойчивое улучшение позиций (поднявшись с 9-го места в предыдущем периоде), что стало результатом применения комплексного набора системных мер.
«Мы уже доказали, что экологическая политика Чувашии — одна из самых эффективных в стране. Наша задача — улучшить занятые позиции и обеспечить право граждан на благоприятную окружающую среду», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.