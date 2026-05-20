В китайском Харбине показали невероятные украшения из калининградского янтаря

В китайском Харбине на Х Российско-Китайском ЭКСПО представили новые коллекции украшений с калининградским янтарем. Главной премьерой стали изделия с регилином — специальной ювелирной сеткой, внутри которой янтарь свободно двигается.

В китайском Харбине на Х Российско-Китайском ЭКСПО представили новые коллекции украшений с калининградским янтарем. Главной премьерой стали изделия с регилином — специальной ювелирной сеткой, внутри которой янтарь свободно двигается.

На выставке Калининградский янтарный комбинат показал как классические украшения из янтаря, так и современные дизайнерские решения. В новых коллекциях балтийский самоцвет сочетают с мехом, поталью и используют необычную огранку камня.

Особое внимание посетителей привлекли украшения с трубчатым регилином. Благодаря легкому и гибкому материалу внутри изделий создается объемный каркас, а янтарные бусины могут свободно перемещаться при движении. При этом украшения остаются очень легкими — например, брошь диаметром 18 сантиметров весит всего 28 граммов.

Х Российско-Китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 17 по 21 мая. Форум считается одной из ключевых площадок для сотрудничества России и Китая в сфере экономики и промышленности.

Ранее мы писали, что уникальные архивы о Калининграде и штурме Кенигсберга представили на выставке в Москве.

