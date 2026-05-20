В Дзержинском округе Московской области прошел региональный фестиваль ГТО

Региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошел в Дзержинском, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Организация таких состязаний соответствуют целям государственной программы «Спорт России».
Мероприятия прошли на базе спортивной школы «Орбита». Всего в фестивале участвовали 40 команд — 320 юношей и девушек IV и V ступеней из разных округов Московской области. Участники прошли девять испытаний: бег на 60 м, бег на выносливость, стрельбу, метание мяча, наклон вперед, прыжок в длину с места, подъем туловища, подтягивания (отжимания) и плавание на 50 м. Команда городского округа Дзержинский завоевала бронзовую медаль.
Честь муниципалитета защищали ученики гимназий № 46, № 16 «Интерес», № 5 и № 18. По итогам соревнований сформируют сборную Московской области, которая выступит на всероссийском этапе.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.