«Из-за тебя», «Раневская», «Мир нам завидовал»: певец Akmal" в один день даст в Светлогорске два концерта

Певец Akmal«в один день, 2 августа, даст в Калининграде сразу два концерта. Второе выступление решили добавить из-за высокого спроса. Подробности — у “Клопс Афиши”.
Akmal«— один из самых заметных молодых поп-исполнителей последних лет. Широкую популярность ему принесли песни “Из-за тебя”, “По полюшку”, “Вдоль дорог”, “Птицы”, “Мир нам завидовал” и “Ты мне покажи”. Его клипы регулярно появляются в эфире крупных музыкальных каналов, а треки звучат на федеральных радиостанциях.
Артист участвовал в проектах «Голос. Дети», «Голос. Уже не дети», «Маска», «Битва поколений» и «Конфетка». На его счету — победы в премиях «Новое радио», «Жара» и МУЗ-ТВ.
В Калининграде Akmal«представит программу из уже состоявшихся хитов и новых песен. 2 августа он выйдет на сцену “Янтарь-холла” сначала в 15:00, а потом в 19:00.
