«Садик Чайковского» высадят рядом с Нижегородским театром оперы и балета

«Садик Чайковского» в память о композиторе высадят рядом с Нижегородским театром оперы и балета. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Все желающие смогут 23 мая лично принять участие в высадке гортензии. Нижегородцев приглашают к зданию театра к 10:00.
Инициатива создать сад в честь композитора появилась неслучайно. Петр Чайковский увлекался цветоводством — он сам высаживал растения и ухаживал за ними.
Совместный благотворительный проект запустили театр оперы и балета и фонд «Земля нижегородская». На сайте «800 добрых дел» до 22 мая идет сбор средств, которые направят на саженцы и грунт.
