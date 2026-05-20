Крым опередил почти все регионы России по росту бронирований на лето

Крым значительно увеличил количество бронирований на летний сезон по сравнению с большинством других регионов России. Эту информацию предоставили в Российском союзе туриндустрии, основываясь на данных платформы Travelline.
Средняя стоимость номера в российских отелях выросла на 5% и достигла 11,7 тысячи рублей в сутки. В то же время общий объём бронирований на период с 1 мая по 30 сентября снизился на 6,2% по сравнению с прошлым годом. Это снижение затронуло все категории размещения.
Черноморские направления показали лучшие результаты: Крым продемонстрировал рост на 10,7%, однако это ниже его прошлогодних показателей. Краснодарский край остаётся лидером с долей 30,5% от общего числа бронирований. За ним следуют Санкт-Петербург — 11,7%, Москва — 10,4%, Крым — 8,7% и Ставропольский край — 4,8%.
Как сообщает 360.ru, снижение затронуло и лидеров. Санкт-Петербург и Москва потеряли 5−6% от общего числа бронирований. Татарстан потерял 11,8%, Ставропольский край — 18,3%, а Калининградская область — почти 17%.
