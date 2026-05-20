Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Субсидированные билеты из Калининграда ещё есть у трёх авиакомпаний

«Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» уже закрыли эти продажи.

Источник: Клопс.ru

Субсидированные авиабилеты из Калининграда ещё есть в продаже у нескольких перевозчиков. Об этом рассказала представитель регионального министерства развития инфраструктуры Татьяна Филимонова на общественном круглом столе во вторник, 19 мая.

По словам чиновницы, льготные билеты на отдельные даты остаются у Smartavia, Nordwind Airlines и «Сибири». «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» уже реализовали субсидированные билеты.

Филимонова отметила, что правительство Калининградской области взаимодействует с Минтрансом России по вопросу дополнительного финансирования программы субсидированных перевозок. Регион добивается, чтобы деньги выделялись исходя из фактической потребности Калининградской области.

Губернатор Алексей Беспрозванных направил обращение президенту России. Вопрос получил поддержку, но пока находится в проработке, сказала Филимонова.

Минтрансу также предложено рассмотреть возможность увеличить долю льготных мест на каждом рейсе. Сейчас под субсидированные перевозки выделяется около 30% кресел. Калининградская область предлагает поднять этот показатель минимум до 40%.

Первый транш авиасубсидий на 2026 год составил 440 млн рублей. Эти средства были практически исчерпаны в марте.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше