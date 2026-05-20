В Ростове-на-Дону обломки БПЛА попали в многоэтажку, есть пострадавший

В Ростовской области отражается массированная воздушная атака противника. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в МАКС.
Отмечается, что в Ростове-на-Дону в результате падения обломков БПЛА самолетного типа в Первомайском районе повреждены верхние этажи 24-этажного многоквартирного дома, который еще не был введен в эксплуатацию. Возгорания нет. В результате ЧП пострадал мужчина. Он получил ранение средней тяжести и был госпитализирован.
Оперативные службы работают на месте происшествия.
По словам Юрия Слюсаря, в результате отражения воздушной атаки вражеские дроны уничтожены в городах Ростов-на-Дону и Каменск-Шахтинский, а также в Зеленоградском, Сальском, Миллеровском, Семикаракорском районах.