Эксперты назвали самые востребованные профессии в Калининградской области весной. В топ вошли продавцы-консультанты, кассиры и менеджеры по продажам. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.
«В рейтинг самых востребованных профессий по количеству вакансий от работодателей Калининградской области этой весной попали продавцы-консультанты, кассиры, менеджеры по продажам и работе с клиентами, а также повара, пекари и кондитеры. Суммарно на эти профессии приходится почти каждое шестое предложение о работе за последний месяц», — отметили в пресс-службе сервиса.
Первое место в рейтинге заняли продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. За последние 30 дней компании искали более 350 таких специалистов. Медианная зарплата для них выросла на 20% и достигла 60 000 рублей. На втором месте — менеджеры по продажам и работе с клиентами. За последний месяц работодатели искали почти 300 таких сотрудников с зарплатой 84 400 рублей. За год компании увеличили предлагаемый доход для этих работников на 11%. Замыкают тройку лидеров по востребованности повара, пекари и кондитеры. Работодателям за месяц потребовалось более 250 таких специалистов. Медианная зарплата в сфере достигла 70 400 рублей, что на 8% выше прошлогодних показателей.
Также в топ-10 самых востребованных профессий в регионе входят курьеры и почтальоны (239 вакансий за месяц), бухгалтеры (177), врачи (155), водители и экспедиторы (152), официанты, бармены и бариста (148), разнорабочие (128), а также администраторы (115 вакансий).
«Среди наиболее востребованных специалистов сильнее всего за год выросли зарплаты курьеров и почтальонов — со 102 000 рублей до 161 200 рублей (+58%). Также значительно выросли зарплатные предложения для продавцов-консультантов и кассиров: рост составил 20% — с 50 100 рублей до 60 000 рублей. На 19% увеличились зарплаты бухгалтеров — если в прошлом году работодатели готовы были платить таким сотрудникам 60 000 рублей, то сейчас — уже 71 400 рублей в месяц. Такая динамика говорит о конкуренции работодателей за сотрудников в сферах доставки, продаж и административного персонала», — отметила директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.
