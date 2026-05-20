Эксперты назвали самые востребованные профессии в Калининградской области весной

«Среди наиболее востребованных специалистов сильнее всего за год выросли зарплаты курьеров и почтальонов — со 102 000 рублей до 161 200 рублей (+58%). Также значительно выросли зарплатные предложения для продавцов-консультантов и кассиров: рост составил 20% — с 50 100 рублей до 60 000 рублей. На 19% увеличились зарплаты бухгалтеров — если в прошлом году работодатели готовы были платить таким сотрудникам 60 000 рублей, то сейчас — уже 71 400 рублей в месяц. Такая динамика говорит о конкуренции работодателей за сотрудников в сферах доставки, продаж и административного персонала», — отметила директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.