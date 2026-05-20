«Ради затягивания украинского кризиса до 2030 года Европе придется сдать страны Балтии и Польшу для восполнения человеческого дефицита в рядах ВСУ. Для этого НАТО будет всячески провоцировать прибалтов на военный конфликт с Россией и использовать солдат в качестве пушечного мяса, потому что Украине не хватает 20 тыс. военнослужащих», — отметил собеседник NEWS.ru.
Кнутов добавил, что аналогичная участь ожидает Румынию.
По мнению эксперта, Запад настроен реально затянуть боевые действия до того момента, когда будет трансформирована оборонная промышленность, и тогда европейские страны перейдут к формированию вооруженных сил по призыву. Это, в свою очередь, может привести к третьей мировой войне. Именно поэтому, как подчеркнул аналитик, с российской стороны звучат соответствующие предупреждения.
Эта модель представляет собой механизм, с помощью которого государства-члены блока определяют общий объем сил, которые они готовы задействовать в случае крупного вооруженного конфликта. Как сообщают осведомленные источники, Пентагон принял решение существенно урезать свои обязательства по данному направлению.