Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону мужчина пострадал после попадания обломков БПЛА в дом

В Ростове-на-Дону мужчина пострадал после попадания обломков БПЛА в многоэтажку.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Мужчина пострадал в Ростове-на-Дону после попадания обломков БПЛА в 24-этажный дом, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Воздушная атака сегодня днем принесла большое несчастье — в Ростове-на-Дону пострадал человек в результате попадания обломком БПЛА в 24-этажный, не введенный в эксплуатацию дом. Мужчина получил ранение средней тяжести. Он находится в больнице, медики оказывают помощь», — написал Слюсарь в своем канале на платформе «Макс».

Он отметил, что в результате отражения воздушной атаки БПЛА были уничтожены в городах Ростов-на-Дону и Каменск-Шахтинский, а также в Зерноградском, Сальском, Миллеровском, Семикаракорском районах.

Отражение воздушной атаки в настоящий момент продолжается.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше