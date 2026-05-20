Экс-начальника РЭО Самары включили в список уволенных в связи с утратой доверия

Бывший высокопоставленный полицейский из Самары попал в федеральный «черный список».

Источник: Комсомольская правда

Бывшего начальника РЭО Самары внесли в федеральный «черный список» чиновников и госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия. Информация об этом размещена на ресурсе госслужбы.

Судя по информации на сайте, речь идет о бывшем высокопоставленном сотруднике МВД Самарской области Артеме Журавлеве, которого поймали на коррупционных преступлениях.

Ранее прокуратура добилась того, чтобы была изменена формулировка увольнения начальника РЭО. Мужчина, который не разрешил конфликт интересов, уволился по собственному желанию, но потом формулировку изменили на «в связи с утратой доверия». На федеральном ресурсе эта информация появилась 15 мая 2026 года.