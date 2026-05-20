Группа «Иванушки» даст бесплатный концерт в Минске 29 мая. Подробности сообщили в официальном телеграм-канале Минского тракторного завода.
В пятницу, 29 мая, МТЗ будет праздновать свое 80-летие. На площади, расположенной возле завода, минчане и гости столицы с 11.00 смогут посетить выставку ретро и современной техники Belatus, увидеть танцы тракторов, будет организована выездная торговля. Обещают и фейерверк.
Специальным гостем праздничного концерта станет группа «Иванушки». Также для публики выступят ансамбль «Песняры», группы «Розовые розы», Iodo Band, «Ё-Гурты», «Скайнет», «Парад Планет», Friends Band и другие.