Росфинмониторинг внес еще одну нижегородку в список террористов и экстремистов

Еще одна уроженка Нижегородской области попала в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация опубликована на сайте Росфинмониторинга.
Речь идет о 54-летней Наталье Сергеевне Ботиной*. Женщина родилась в Горьком. Причина включения нижегородки в перечень террористов и экстремистов не уточняется.
Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внес жителя Богородска в перечень террористов и экстремистов. В список попал 27-летний Павел Девнин*.
Напомним, нижегородец отправится в колонию на 7 лет за финансирование экстремистов. Мужчина позиционировал себя как лидер запрещенного движения и собирал деньги с жителей Выксы, Кулебак и Навашина.
* — внесены в перечень террористов и экстремистов.