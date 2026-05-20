День Волги: активисты «Единой России» провели субботники на берегах реки

Масштабная экологическая акция по уборке и благоустройству прибрежной территории реки Волги состоялась в Нижегородской области. Работа объединила несколько сотен активистов «Единой России» и «Молодой гвардии», волонтеров, депутатов и сторонников партии.
Центральным мероприятием стала уборка берегов Гребного канала в Нижнем Новгороде.
«20 мая в России отмечается День Волги. Для нас этот праздник — часть системной работы партийного проекта “Чистая страна”. Сегодня мы наводим порядок на одном из самых популярных мест отдыха нижегородцев. Экологическая повестка — это конкретные дела. Любой желающий может внести свой вклад: выйти на субботник, сообщить о несанкционированной свалке, посадить дерево. Чистота начинается с каждого из нас. Сегодняшний десант — живое тому подтверждение», — отметил руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.
Активисты за несколько часов собрали несколько десятков мешков мусора: пластиковые бутылки, стекло, полиэтиленовые пакеты и другие отходы. Также волонтеры спилили сухие ветки кустарников, расчистили подходы к воде.
К экологической акции в День реки Волги присоединились молодогвардейцы Нижегородской области. Активисты вышли на уборку прибрежной территории, чтобы внести свой вклад в сохранение природы и напомнить о важности бережного отношения к окружающей среде. В ходе акции участники собрали мусор, очистили береговую линию и привели территорию в порядок.
Волга — это не только символ нашей страны, но и важнейшая природная артерия, от состояния которой зависит экологическое благополучие миллионов людей. Именно поэтому такие инициативы особенно важны для формирования экологической культуры у молодёжи. Руководитель Нижегородского регионального отделения Молодой Гвардии Единой России Роман Зыков отметил:
«Забота о природе начинается с простых, но важных поступков. Сегодня молодогвардейцы своим примером показывают, что сохранение чистоты берегов Волги — это ответственность каждого из нас. Такие акции объединяют молодёжь вокруг полезных инициатив и помогают делать наш регион чище и комфортнее».
Молодая Гвардия Единой России продолжит проводить экологические мероприятия и поддерживать проекты, направленные на сохранение окружающей среды и развитие экологического добровольчества.
Экологический десант в День Волги состоялся в рамках партийного проекта «Единой России» «Чистая страна». Он объединяет усилия партии, органов власти, экологов, волонтеров и общественников для решения экологических проблем.
Проект «Чистая страна» направлен на улучшение качества окружающей среды и вовлечение граждан в природоохранную повестку. В числе задач — повышение экологической культуры, улучшение состояния водных объектов и атмосферного воздуха, сохранение лесных ресурсов, развитие экономики замкнутого цикла, а также общественный и партийный контроль за реализацией экологической повестки.