Умер один из главных российских специалистов по ВИЧ Вадим Покровский

Учёный стоял у истоков системы борьбы со СПИДом в стране.

Источник: Клопс.ru

Академик РАН, профессор Вадим Покровский умер на 72 году жизни. Об этом на сайте Роспотребнадзора сообщили в среду, 20 мая.

Покровский возглавлял специализированный научно-исследовательский отдел по профилактике и борьбе со СПИДом в Центральном НИИ эпидемиологии. В ведомстве отметили, что его имя связано с первыми этапами изучения ВИЧ-инфекции в России и созданием системы её сдерживания.

При участии учёного в 80−90-е годы установили «нулевого пациента», расследовали внутрибольничную вспышку в Элисте и разработали подходы к борьбе с заболеванием. На их основе появилась сеть российских центров по профилактике и борьбе со СПИДом.

Более 40 лет Покровский руководил отделом, который из небольшой лаборатории вырос в одно из ведущих научных подразделений страны по проблемам вируса иммунодефицита человека. Его ученики проводили исследования за рубежом и участвовали в подготовке документов ВОЗ и UNAIDS (от англ. «Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИД»).

Покровский был автором более 700 научных публикаций, книг и патентов, входил в Бюро отделения медицинских наук РАН и редколлегии пяти научных журналов. Его заслуги отмечены государственными наградами, благодарностями президента и правительства России.

