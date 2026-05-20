Росводресурсы скорректировали работу Волжской ГЭС до 10 июня

Росгидромет уточнил прогнозы притока воды в гидроузлы Волги и Камы в мае. Ожидается, что он не превысит 52−62 кубических километров при норме 70,3 км в кубе. Наименьший приток ожидается в Горьковское водохранилище — только 34% от нормы.