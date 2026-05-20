Росводресурсы скорректировали работу Волжской ГЭС до 10 июня

Росгидромет уточнил прогнозы притока воды в гидроузлы Волги и Камы в мае. Ожидается, что он не превысит 52−62 кубических километров при норме 70,3 км в кубе. Наименьший приток ожидается в Горьковское водохранилище — только 34% от нормы.
С учётом этих данных межведомственная рабочая группы под руководством начальника управления регулирования водохозяйственной деятельности Дмитрия Савостицкого установила о режимы работы гидроузлов водохранилищ Волжско-Камского каскада.
В частности, для Волгоградского водохранилища с 21 мая по 10 июня установлена работа в режиме спецпропуска со среднесуточными сбросными расходами 19 тысяч кубометров в секунду с допустимым повышением уровня воды в верхнем бьефе до отметки 15,2 метра.
«При необходимости режимы работы гидроузлов будут оперативно корректироваться», — отметил Савостицкий.
Между тем волгоградцы делятся: Волго-Ахтубинская пойма получила самое мощное за несколько последних десятилетий весеннее половодье — такого разлива они не помнят со времён СССР.