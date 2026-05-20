Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве пройдет конференция по цифровизации

Участники узнают, как упростить сдачу отчетности и сократить нагрузку на работников.

Источник: Национальные проекты России

Конференция «Цифровая эра финансов: перспективы и вызовы завтрашнего дня» состоится 29 мая в конгресс-центре «Яровит Холл» в Москве, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Мероприятие пройдет по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

На конференции участники узнают, как с помощью новых технологий ускорить финансовые процессы, например перейти от таблиц в Excel к прозрачным автоматизированным системам и упростить сдачу отчетности. Также там обсудят, как снизить нагрузку на сотрудников и сделать управление компанией более прозрачным и результативным.

Для гостей организуют специальную зону для делового общения, где они смогут в неформальной обстановке обсудить актуальные вопросы с коллегами и экспертами рынка. Так, спикеры расскажут в том числе и о развитии цифрового рубля и перспективах его применения в расчетах. Участие в конференции бесплатное, необходима регистрация по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.