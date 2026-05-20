Юный кибергений из Нижнего Новгорода борется с мошенниками

16-летний школьник Александр Кравченко стал одним из спикеров конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. С детства он известен как вундеркинд: в два года увлекся математикой и теоремой Ферма, в четыре сам вывел возможность существования отрицательных чисел, тогда же выучил таблицу Менделеева. В пять лет участвовал в интеллектуальных телешоу, а в шесть заинтересовался программированием.
Однако в десять лет, как сообщает aif.ru, юный кибергений попался на уловку мошенников. Ему нужна была информация, некие люди прислали ссылку. Родители предупреждали об обмане, но сын не послушался, скачал вредоносный файл. Вирус украл все данные, включая доступ к соцсетям.
Это потрясло маленького Сашу. С тех пор он стал осторожнее и решил помогать другим подросткам не стать жертвами мошенников. Так родился просветительский медиапроект «Белый хакер» о кибербезопасности.
Александр берет интервью у экспертов, снимает видео о схемах мошенников и помогает своей аудитории. Самое важное для него — когда люди благодарят за то, что не повелись на манипуляции благодаря его урокам.
По мнению юноши, говорить с детьми о кибербезопасности надо с пяти лет, потому что к подростковому возрасту они уже меньше доверяют родителям. Мошенники давят на страхи подрастающего поколения: страх будущего, страх быть непонятым и непринятым.
Александр советует родителям физически ограничивать доступ детей к гаджетам, а не с помощью программ, которые можно обойти. Ребенок должен знать, что правоохранители по закону не могут привлекать несовершеннолетних к своим спецоперациям — это популярная тема для обмана.
У самого Саши есть хейтеры, но он не обращает на них внимания. В планах — стать программистом или специалистом по кибербезопасности. В 2026 году он победил на Всероссийской олимпиаде по информатике в направлении «Информационная безопасность», обойдя более 1000 человек.
Бросать проект «Белый хакер» он не собирается. Его глобальная цель — всеобщая цифровая грамотность, чтобы людям не нужна была защита от мошенников.