Воронежцы проверили свои родинки во время профилактической акции

Акция помогла выявить два тревожных случая.

В воронежской поликлинике прошла полезная профилактическая акция для тех, кто тревожится о состоянии своих родинок. Врачи проконсультировали обратившихся горожан и провели им осмотр.

Кроме того участники акции «Проверь свою родинку» смогли бесплатно сдать кровь уровень глюкозы и холестерина, сделать ЭКГ и измерить внутриглазное давление.

Рак кожи — одна из немногих опухолей, которую можно увидеть невооруженным глазом на ранней стадии. Задачей врачей было не просто осмотреть новообразования, а научить пациентов правилу «золотой середины»: не паниковать из-за каждой точки, но и не пропустить опасные изменения, говорят врачи.

Специалист дерматолог провел дерматоскопию — осмотр родинок с помощью специального аппарата с многократным увеличением. Каждому пациенту выдали памятку, помогающую провести самостоятельный осмотр родинки.

Во время акции было выявлено два новообразования, требующих дополнительного обследования.