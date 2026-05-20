В Сысертском округе Свердловской области прошел Форум юных граждан

Форум юных граждан Сысертского округа Свердловской области прошел 16 мая при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Школьные команды представляли разные национальности, рассказывали об их обычаях, угощали традиционными блюдами, например кыстыбаем и пахлавой. Здесь же молодежный центр провел творческую мастерскую по созданию комфортных городов для жизни, а затем состоялась «Классная встреча» с пилотом гражданской авиации Нуруллой Юсуповым. Ребятам очень понравилась игра «Бинго активиста». Завершился форум выступлением «Школы рока».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.