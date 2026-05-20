Народные приметы на 21 мая: чего нельзя делать на Вознесение Господне?

21 мая в 2026 году верующие отмечают Вознесение Господне — светлый праздник приходится на сороковой день после Пасхи. В народном календаре эта дата известна также как Иван Долгий — в честь Иоанна Богослова.
В стародавние времена с 21 мая у наших предков было связано немало примет и строгих запретов. Люди чтили неписаные правила, известные им от праотцов, опасаясь суровой кары Высших сил. Они не сомневались: нарушителям грозят болезни, одиночество и нищета.
Народные приметы на 21 мая: что нельзя делать.
Многие из дошедших до наших дней приметы берут свое начало задолго до Крещения Руси. С течением времени эти предписания видоизменялись под влиянием религиозных постулатов и сегодня звучат несколько иначе, нежели тысячу лет назад. Некоторые правила, получившие статус «народных», называются и в Библии. Так, в числе 10 заповедей упоминаются запреты на зависть и лжесвидетельство. В суевериях, бытовавших на землях наших пращуров, эти предписания имели обоснования: завидовать нельзя, так как того, что имеешь, лишишься, — к потере достатка; распускать о других сплетни не следует, чтобы не остаться без друзей.
Касательно дня Ивана Долгого, одним из важных запретов был такой: не разрешается устраивать гулянки и шумные праздники, особенно с алкоголем. Старцы на Руси предрекали нарушившим данное правило проблемы с законом.
В старину считалось, что 21 мая опасно браниться. Якобы у любителей крепкого словца горло заболеть может.
Запрещалось хвастаться своими достижениями. Собеседник может сглазить.
Нельзя желать кому-либа зла как на словах, так и мысленно. Согласно народным поверьям, из-за этого кошмары замучают.
Женщина не должна подшивать подол своей юбки или платья, а то вдовой останется.
Бытовало мнение, что в этот день ни в коем случае не стоит браться за строительство, ремонт и земельные работы. Изнурительный физический труд может привести на больничную койку. Во всяком случае, так говорили в давние времена.
Мужчинам не рекомендовалось подстригать или брить бороду, чтобы силы своей не лишиться.
Старикам на Ивана Долгого строго-настрого запрещалось заглядывать в колодец, так как там погибель свою увидеть можно.
Народные приметы на 21 мая: что можно делать.
На Вознесение Господне верующие могут отправиться на праздничную службу. В светлый день особо важной считается молитва. Вместо физического труда можно заняться духовным: чтение Евангелия, помощь нуждающимся, да и просто добрые дела — то, на чем стоит сосредоточиться 21 мая.
Поститься в этот день не нужно, поэтому можно собрать родных и близких за одним столом и угостить их любимыми блюдами. Не стоит забывать при этом, что чревоугодие по-прежнему не приветствуется, впрочем, как и употребление спиртного.
Наши предки верили, что благотворительность — это не только богоугодное занятие, но и шанс избавиться от грехов. На Руси многие считали, что за каждое доброе дело 21 мая, им будет прощен один дурной поступок.
Дата подходит для общения и прогулок. Нелишним будет провести время на свежем воздухе: люди в старину специально вставали против ветра, чтобы тот «выдул» из них болезни.
Можно обновить гардероб. Удачными окажутся и покупки вещей для домашнего уюта. А если мечтаете о богатстве, — самое время обзавестись новым кошельком. Выбирайте красный — этот цвет издавна считается магнитом для денег.
Народные приметы о погоде на 21 мая.
Если утро 21 мая выдалось дождливым, грибов в этом году будет больше обычного.
Ливень после обеда — к «мокрому» лету. Если еще и гром гремит, осень придет раньше положенного срока.
Птицы попрятались? Впереди неделя жары. Если пернатые низко кружатся, следует готовиться к ненастью.
Сильный ветер в этот день — к холодной осени.
Именинники 21 мая.
В этот день именины отмечают Арсений, Иван и Пимен. Также следует поздравить Адриана.