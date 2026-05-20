Народные приметы на 21 мая: чего нельзя делать на Вознесение Господне?

Многие из дошедших до наших дней приметы берут свое начало задолго до Крещения Руси. С течением времени эти предписания видоизменялись под влиянием религиозных постулатов и сегодня звучат несколько иначе, нежели тысячу лет назад. Некоторые правила, получившие статус «народных», называются и в Библии. Так, в числе 10 заповедей упоминаются запреты на зависть и лжесвидетельство. В суевериях, бытовавших на землях наших пращуров, эти предписания имели обоснования: завидовать нельзя, так как того, что имеешь, лишишься, — к потере достатка; распускать о других сплетни не следует, чтобы не остаться без друзей.