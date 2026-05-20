В Екатеринбурге 1 июня состоится семейный техно-фестиваль

Областной фестиваль детства «ТЕХНОполюшко», приуроченный к Международному дню защиты детей, состоится 1 июня в Екатеринбурге по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили во Дворце молодежи Свердловской области.
Участников ждут более 30 интерактивных площадок и различных активностей по робототехнике, VR-/AR-технологиям, цифровому искусству и информационным технологиям в переплетении с элементами русского фольклора. На мастер-классах гости будут конструировать шагающие платформы, создавать летающие модели из картона и фанеры, открытки со светодиодами, решать VR-головоломки, осваивать промпт-инжиниринг и урало-сибирскую роспись.
Также запланированы тематическая тропа испытаний «Дремучий лес» с народными играми, зона «Тридесятое царство» и лекторий «Не бабушкины сказки» об искусственном интеллекте и поступлении в вузы. Кроме того, в ходе «ТЕХНОполюшка» пройдет фестиваль идей «Коллаборация», где обучающиеся детских технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» представят свои проекты по инженерии, креативу, диджиталу и междисциплинарным направлениям.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.