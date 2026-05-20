Минниханову представили проект цифровой трансформации Казани

Проект «Люди и технологии: единая повестка цифровой трансформации Казани» представили главе Татарстана Рустаму Минниханову. Инициатива включает направления кибербезопасности, оптимизации служебного транспорта, разработки единой карты школьника и внедрения ИИ. Презентация прошла в исполкоме Казани.
Мэр Ильсур Метшин отметил, что проект направлен на кадровое и цифровое развитие города. Специалисты изучили лучшие практики в стране и мире. Руководитель аппарата исполкома Булат Алеев представил кибербезопасность и оптимизацию транспорта.
Единая карта школьника — многофункциональный электронный пропуск, проездной, средство оплаты питания и инструмент для записи в кружки. В столице региона обновляется электронный документооборот и внедряется ИИ для автоматизации рутинных операций.
