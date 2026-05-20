Воронежцев предупредили о фейке про снижение брачного возраста до 14 лет

Информацию о том, что в России планируют снизить возраст вступления в брак до 14 лет, распространили в сети. Она является недостоверной, сообщили в Телеграм-канале «Война с фейками» в среду, 20 мая.
Авторы фейка ссылаются на слова председателя Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова. Однако на самом деле эксперт не говорил о необходимости снизить порог вступления в брак до 14 лет.
Юрий Крупнов, комментируя заявление главного внештатного специалиста гериатра Минздрава Ольги Ткачёвой о том, что люди до 39 лет считаются молодыми с биологической точки зрения, действительно допустил возможность корректировки возраста вступления в брак. Однако он, напротив, предложил снизить его. Аргументировал это Юрий Крупнов тем, что бесконечное продление понятия молодости приведёт лишь к потворству негативным демографическим и физиологическим тенденциям в стране.