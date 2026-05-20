Воронежцев предупредили о фейке про снижение брачного возраста до 14 лет

Юрий Крупнов, комментируя заявление главного внештатного специалиста гериатра Минздрава Ольги Ткачёвой о том, что люди до 39 лет считаются молодыми с биологической точки зрения, действительно допустил возможность корректировки возраста вступления в брак. Однако он, напротив, предложил снизить его. Аргументировал это Юрий Крупнов тем, что бесконечное продление понятия молодости приведёт лишь к потворству негативным демографическим и физиологическим тенденциям в стране.