Торпедовец Антон Силаев близок к переходу в клуб Национальной хоккейной лиги

Слова Дементьева приводит ТАСС: «С большой долей вероятности контракт с клубом НХЛ “Нью-Джерси” будет заключён. Есть вещи, которые должны быть сделаны вовремя. В случае подписания двухлетнего контракта в России через эти два сезона в “Нью-Джерси” может сложиться совершенно другая ситуация. На текущий момент клуб обладает огромным количеством молодых перспективных хоккеистов, команда находится в стадии перестройки. И сейчас очень важно попасть в эту группу игроков, которые составят будущий костяк команды. По моему мнению, подписание соглашения с “Нью-Джерси” в данной ситуации является своевременным решением».