Торпедовец Антон Силаев близок к переходу в клуб Национальной хоккейной лиги

Вероятность того, что защитник нашей команды КХЛ подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси Дэвилз», весьма велика. Об этом сообщил агент Силаева — Алексей Дементьев.
Слова Дементьева приводит ТАСС: «С большой долей вероятности контракт с клубом НХЛ “Нью-Джерси” будет заключён. Есть вещи, которые должны быть сделаны вовремя. В случае подписания двухлетнего контракта в России через эти два сезона в “Нью-Джерси” может сложиться совершенно другая ситуация. На текущий момент клуб обладает огромным количеством молодых перспективных хоккеистов, команда находится в стадии перестройки. И сейчас очень важно попасть в эту группу игроков, которые составят будущий костяк команды. По моему мнению, подписание соглашения с “Нью-Джерси” в данной ситуации является своевременным решением».
11 апреля саровчанину Силаеву исполнилось 20 лет. Он весит 94 килограмма при росте 201 сантиметр. За три сезона КХЛ Антон провёл за «Торпедо» 206 матчей, набрал 30 очков (6 + 24). Будучи игроком нижегородской хоккейной системы, Силаев завоевал по одной золотой медали в МХЛ и ВХЛ.