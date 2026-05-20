В лесничествах Воронежской области начали проводить агроуход

Агротехнический уход начали проводить в лесничествах Воронежской области в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Работы уже начались в Бутурлиновском, Острогожском, Песковском и Хреновском лесничествах. Специалисты очищают лесопосадки от сорняков и рыхлят землю, чтобы помочь молодым саженцам сформировать устойчивую корневую систему и адаптироваться к засушливому климату. В ближайшее время к агроуходу приступят и в остальных лесничествах региона.
В целом работы пройдут на 7,4 тыс. га, большая часть из них — 6575 га — будет обработана с помощью специальной тракторной техники. На самых сложных и труднодоступных участках лесоводы проведут работы вручную.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.