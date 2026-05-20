Калининградка при разводе узнала, что 25 лет не была замужем

РИА Новости: женщина при разводе узнала, что не была замужем из-за ошибки в ЗАГС.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 20 мая — РИА Новости. Жительница Калининградской области при разводе узнала, что 25 лет не была замужем из-за ошибки в ЗАГСе, не смогла она получить и половину нажитого в браке имущества, рассказала РИА Новости ее адвокат Галина Мульнючкина.

«Она была официально в браке, все имущество было приобретено на имя супруга. Был рожден ребенок, было свидетельство о рождении, там указана мать, отец. Она решила расторгнуть брак через 25 лет и поделить имущество, но выяснилось, что она и не в браке», — сказала собеседница.

По словам адвоката, все 25 лет свидетельство о браке было на руках у супруга, поэтому к иску женщина смогла приложить только копию. В суде потребовался оригинал документа, но в ЗАГСе не нашли записи акта о заключении брака.

«Свидетельство с теми же серией и номером, которые были указаны в копии, оказалось выдано другим людям. Скорее всего, данные перепутали при оформлении. А муж, естественно, этим воспользовался и также сообщил, что якобы они никогда в браке не были», — добавила Мульнючкина.

Адвокат отметила, что «это все очень долго тянулось», дело дошло до Верховного суда, дата рассмотрения пока неизвестна.

