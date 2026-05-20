На табличке Тарновскому-Терлецкому в Ростове выявили фактические ошибки

Ростовчане обратили внимание на три неточности в тексте мемориальной доски, посвящённой военному деятелю Александру Тарновскому-Терлецкому. Памятный знак установлен по адресу: улица Тарновского-Терлецкого, дом 1. Информацией об ошибках горожане поделились в соцсетях.
В тексте указано, что командир родился в 1898 году, а ушёл из жизни в 1938-м. Однако доступные исторические сведения свидетельствуют, что в 1938 году он был ещё жив.
Помимо фактической ошибки с датой смерти, на доске допущены и грамматические промахи: «военноначальник» и «бомбардировачная».