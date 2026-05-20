Что можно и нельзя делать на Вознесение Господне 21 мая 2026

Православные Беларуси отмечают Вознесение Господне 21 мая на 40 день после Пасхи.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси православные верующие отмечают 21 мая 2026 года Вознесение Господне — один из главных праздников. Праздник не привязан к конкретной дате. Но его всегда празднуют в четверг и именно на 40-й день после Пасхи.

Вознесение Господне, история.

Согласно Библии, Иисус Христос пришел на земле, был распят на кресте, погиб и воскрес. На 40-й день Господь явился своим ученикам, разговаривал с ними. Считается, что после этого завершился земной путь Христа. Праздник Вознесения посвящен Восшествию Иисуса на небеса.

Вознесение Господне, традиции.

На праздник принято посещать в храмах службы, которые священники проводят в белых одеждах. Одна из главных традиций состоит в приготовлении хлебцев в виде лесенок. На них делали именно семь перекладин, которые символизировали ступени. Хлебцы освещали в церкви, а затем угощали ими родных и близких.

Вознесение Господне, что нельзя делать.

На указанный праздник никогда не планировали свадьбы и венчаний. Под запретом и шумные застолья. Также не рекомендуется ссориться и вступать в конфликты. Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, бытовыми делами, работами на огороде.

Вознесение Господне, что можно делать.

По традиции, на праздник верующие ходят в церковь на службы, а также освящают приготовленные хлебцы-лесенки. Ими принято угощать близких людей.

Вознесение Господне, народные приметы.

Согласно приметам, большое количество цветов на черемухе указывает на дождливое лето. В том случае, если красный рассвет, то ждали ненастной погоды.

