Ночные автобусы запустят в Нижнем Новгороде с 1 июня

Запуск ночных автобусных рейсов планируется в Нижнем Новгороде с началом лета. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог региона в своем макс-канале.
Автобусы будут курсировать с 1 июня по 30 сентября с 22:00 до 02:00 часов по направлениям к популярным местам отдыха горожан, а также в центральной части Нижнего.
Маршруты будут синхронизированы с работой метрополитена, прибытием поезда «Москва — Нижний Новгород» и окончанием культурных мероприятий в местах массового скопления отдыхающих.
«В рамках проведения конкурентных процедур начался прием заявок на обслуживание ночных маршрутов № 150 “Микрорайон Верхние Печеры — Автовокзал “Щербинки”, № 160 “Микрорайон Комсомольский — Станция метро “Парк культуры”, № 180 “ЗКПД-4 — Микрорайон “Цветы”, № 190 “ЖК “Торпедо” — Катер “Герой””, — говорится в сообщении.
Напомним, что плановый ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» начался в Нижнем Новгороде.