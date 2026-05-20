Студентка из Волгоградской области стала призером конкурса «Делай добро»

Глория Мякшева из города Михайловки Волгоградской области заняла третье место на Всероссийском конкурсе «Делай добро», который состоялся во время добровольческого слета Движения первых в Самаре. Развитие волонтерства осуществляется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Комитете молодежной политики Волгоградской области.
Представительница Волгоградской области Глория Мякшева, выступавшая как индивидуальный участник в категории 14−17 лет, продемонстрировала свои навыки, опыт и преданность волонтерскому делу, выполняя конкурсные задания.
Уточним, что Всероссийский добровольческий слет Движения первых «БлагоТвори-2026» проходил с 11 по 16 мая. Для его участников организовали просветительскую программу, встречи со спикерами и мастер-классы. Во время слета также прошла премьера фестиваля патриотической постановки «Классика Победы. Время героев».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.